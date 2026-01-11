女子プロレス「スターダム」のアーティスト王座戦（１１日、後楽園ホール）は王者組の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波＆吏南＆フキゲンです★が、「ゴッズアイ（ＧＥ）」の妃南＆レディ・Ｃ＆稲葉ともかを破り３度目の防衛に成功した。試合は２０分を超える激闘となった。極悪殺法を駆使し試合の流れを譲らないヘイトだったが、ＧＥの好連係に大苦戦。妃南の猛攻をくらった吏南だったが、マッドスプラッシュをヒ