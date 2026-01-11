俳優・藤岡弘、の三女でモデルの藤岡舞衣が、抜群のスタイルを披露した。都内で行われた映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」（ジェームズ・キャメロン監督）の大ヒット記念舞台あいさつに家族で出席した藤岡。１１日までにインスタグラムで「本作品のテーマである〓ファイヤー〓に因んで赤いお衣装で登壇させていただきました〜」と記すと、ジャケットにミニスカートをあわせた、真っ赤な衣装ショットをシェアした