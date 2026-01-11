タレントで歌手のＤＡＩＧＯが、妻で女優の北川景子との結婚１０周年を報告した。ＤＡＩＧＯは１１日、自身のインスタグラムを更新。「１０ｔｈｗｅｄｄｉｎｇａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ！」と記し、１０周年を祝う豪華なケーキと、長女が家族４人を描いたイラストがプリントされたＴシャツの写真をアップ。「＃結婚１０周年＃１月１１日１１時１１分＃本当にありがとう＃娘のイラストをＴシャツに＃ＫＳＫ」とつづ