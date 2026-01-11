「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）大阪が最終９区のデッドヒートを制し、３大会ぶり５度目の優勝を果たした。ＮＨＫの中継では福士加代子さんと小林祐梨子さんが解説をつとめ、駅伝ファンの大きな反響を呼んだ。スタート前から２人で絶妙の掛け合いを見せた福士さんと小林さん。福士さんが砕けた言葉でランナー心理などを伝えていく中で、小林さんが的確な分析で情報に深さを加えていく形