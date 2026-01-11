金沢市の消防出初め式で披露された一斉放水＝11日午前、金沢城公園金沢市の消防出初め式が11日、金沢城公園で開かれた。消防車約50台が一斉に放水する催しを披露した。2024年は能登半島地震で中止され、昨年に続き2年連続の開催となった。市消防局や消防団員ら約1300人が参加した。冷たい風が強く吹く曇り空の下、ねじり鉢巻きにふんどし姿の団員がホースを支え、各地区の名前が書かれた火消しのシンボル「纏」を持った団員が