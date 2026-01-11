「オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（１１日、和歌山）開設記念シリーズに関西元気放電協会（歩歩、サイクロプスようすけ、ふぁんく、ＢＩＮＧＯ）が来場。場内ステージで行われたライブに出演した。昨年１１月３０日に行われた「オレンジバンクリニューアルオープンフェス２０２５ｖｏｌ．２」に続いての和歌山競輪でのライブ。雪がちらつく中でもしっかりとライブをこなした。ライブの合間にデイリースポーツの取材に