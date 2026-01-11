爆笑問題太田光（60）が11日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。世界がレアアースの輸入を中国に頼る状況に疑問を投げかけた。高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁後、日本への圧力を強める中国は6日、日本への「軍民両用品」の輸出管理強化措置を発表。対象となる具体的は品目は明らかにされておらず、事実上のレアアース輸出規制との見方もある。番組は、レアアースなどの鉱物資源の研究を行う東大の