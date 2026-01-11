【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）は、1月10日に台北ドームで開催された『第40回ゴールデンディスクアワード』にて新人賞を受賞した。 ■『第40回ゴールデンディスクアワード』では1stEPタイトル曲「What You Want」を披露 メンバー5人は「このような大きな授賞式で新人賞をいただくことができ、大変光栄だ。いつも応援してく