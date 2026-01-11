北海道釧路市で、2026年1月11日、2階建ての住宅が燃える火事があり、1人が心肺停止の状態で病院に搬送されました。火事があったのは釧路市星が浦北5丁目の2階建ての住宅です。11日午後1時前、通行人から「1階・2階の部分から白煙が出ている。火は見えない」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、1人が心肺停止の状態で病院に搬送されたということです。警察によりますと