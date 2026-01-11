元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「ファンクラブ『ゴトモだち。』のビジュアル撮影のときのオフショット」と書きだした後藤。撮影時の別カット写真をアップした。ふわふわのニットを着用した写真、シアートップスで肌を見せた写真などを披露。「早期入会特典がもらえるのは1月12日までです」と伝えた。ファンからは「いくつになっても奇麗」「真希