歌舞伎俳優の市川染五郎（20）が東京・浅草公会堂で公演中の「新春浅草歌舞伎」の第1部で「梶原平三誉石切鶴ケ岡八幡社頭の場」に出演している。見せ場の一つ、刀を目利きする場面では、名刀に心を奪われていく様子を“目力”で表現。娘を思う父の言葉に涙を流すなど繊細な演技で観客を魅了している。（レポート:西村綾乃）舞台は神奈川・鎌倉にある鶴岡八幡宮。石橋山の合戦で勝利した平家の武将、大庭三郎景親（中村橋之