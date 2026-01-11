将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月11日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で行われている。午後3時にはおやつの時間となり、藤井王将には「掛川道中モンブラン」、永瀬九段には「完熟メロンまんじゅう」とそれぞれの注文品が提供された。【映像】藤井王将が選んだ「変わったモンブラン」王将戦開幕局の舞台