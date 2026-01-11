埼玉県熊谷市の河川敷で草が燃える火事があり、現在も延焼中です。【映像】現場の様子午後1時すぎ熊谷市見晴町の河川敷で通行人から「河川敷で煙が見える」と通報がありました。草が燃え、現在も火は燃え広がっているということです。ポンプ車など5台以上が出動し消火活動にあたっていますが、鎮火のめどは立っていません。救急車の要請はなく、この火事によるけが人の情報も入っていません。警察によりますと、周辺にはグ