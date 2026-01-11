11日、京都1Rで和田竜二（48）騎乗のメイショウソウテンが落馬し、競走中止になった。和田竜は立ち上がれず、そのまま担架で運ばれた。その後、騎手変更となり、12日の京都も全て乗り替わり。シンザン記念のフレイムスターは高杉吏麒（20＝藤岡）とのコンビで臨む。和田竜から騎手変更は以下の通り。1Rグレイトソン→▲和田陽543Rゼルダ→松山4Rエイシンインアウト→▲和田陽549Rプレイリードリーム→吉村