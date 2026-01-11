「嵐」の二宮和也が司会を務めるバラエティ番組『ニノさん』（日本テレビ系）は、10年以上放送され、根強い人気を誇る。そんな人気番組に終了の可能性が取りざたされ、波紋を呼んでいる。発端となったのは、1月9日の「スポーツニッポン」の報道だ。「2024年10月に金曜夜のゴールデンタイムに進出した『ニノさん』ですが、3月いっぱいで終了すると伝えられたのです。記事によれば、二宮さんが春に嵐のラストツアーを控えているこ