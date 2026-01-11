女優の上白石萌歌（25歳）が、1月10日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。「プリクラ」の思い出を語った。上白石は今回、連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」でダブル主演を務める生田斗真と共に、「シューイチ」に生出演。30周年の記念イヤーを迎えた「プリント倶楽部」（プリクラ）に関する特集の中で、思い出を聞かれる。これに上白石は「私もよく撮ってて。お姉ちゃん（上白石萌音）と2人で