◆ラグビー全国大学選手権決勝明大―早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）大学日本一を決める重要な一戦で、強風によるトラブルが発生した。明大が１４―３とリードして折り返した後半に入り、時折、強い風がグラウンドを吹き抜けた。プレー中、サイドライン脇に敷かれていた人工芝のマットが風にあおられ、天然芝グラウンドの上に乗ってしまうアクシデントが発生。幸いにもプレーしているエリアからは離れていたため影響がなく、