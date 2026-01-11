第44回全国女子駅伝が京都府で行われ、岡山が5位でフィニッシュしました。 岡山は1区を17位で終えますが、その後4区で土屋が区間4位となる好走をみせ9位まで順位を上げます。 その後6区で片岡も区間4位となる走りをみせ順位を上げていきます。 順調にたすきを繋いだ岡山が、2時間19分45で5位としました。 香川は、1区を走った大西が28位で繋ぐも、その後が続かず、46位でフィニッシュです。