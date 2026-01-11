神村学園3年のDF中野陽斗、選手権の決勝戦で「全てをかけて戦いたい」12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく”冬の主役たち”。準決勝で尚志を相手に1-1からのPK戦の末に振り切って、選手権では初の決勝進出を果たした神村学園のDFリーダー・CB中