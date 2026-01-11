お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二（49）が、11日までに更新された千原ジュニアのYouTubeチャンネルに登場し、結婚秘話を明かした。【動画】バイきんぐ小峠、千原ジュニアと結婚トーク小峠は、昨年6月に一般女性との結婚を発表。所属事務所を通じて「応援してくださる方々、日頃よりお世話になっている関係者の皆様へ感謝をお伝えするとともに、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」と伝えていた。ジュ