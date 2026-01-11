2026年に入って突然耳にするようになった、地球の「西半球」という言葉。ベネズエラを攻撃したトランプ大統領が「西半球はアメリカの縄張りだ」と主張していますが、もう一方、中国とロシアが覇権を強める「東半球」で、日本にはどのようなリスクが迫っているのでしょうか。【写真を見る】“帝国主義の復権”か... アメリカ･ロシア･中国の「力による現状変更」で世界が直面するリスクとは【サンデーモーニング】秩序脅かすトランプ