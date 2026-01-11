◇バレーボール全日本高校選手権男子決勝東山（京都）3−1清風（大阪）（2026年1月11日東京体育館）決勝が行われ、東山（京都）が清風（大阪）を3−1（25−21、19−25、25−19、25−17）で下し、日本代表の高橋藍（サントリー）が主将を務めて初優勝を飾った20年大会以来、6年ぶり2回目の優勝を飾った。第1セットを25−21で先取。最高のスタートを切ったものの、第2セットは19−25で落とした。「日本一を狙える舞台