ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏がトランプ大統領に「賞を譲りたい」と発言する中で、ノーベル研究所は「賞は譲渡できない」とする声明を発表しました。マチャド氏は1月、アメリカのFOXニュースに出演し、トランプ大統領に「ノーベル平和賞を譲りたい」と発言しました。トランプ大統領も1月13日か14日に、マチャド氏と会談する予定だと明らかにしています。こうした中、ノーベル平和