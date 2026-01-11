俳優中村雅俊（74）、田中健（74）が11日、大阪市の大阪ステーションシティシネマで、映画「五十年目の俺たちの旅」の公開記念舞台あいさつに登壇した。「俺たちの旅」は1975年に日本テレビ系列で放送された昭和の青春を象徴するドラマシリーズ。今回が初映画化で、カースケこと津村浩介役で主演する中村が映画初監督を務めた。中村は「健ちゃんと俺とでしょっちゅうワイワイ楽しいんだけど、50年の年月の中で“青春ものの金字塔”