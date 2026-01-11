AZは１月10日、エールディビジ第18節でフォレンダムと対戦。開始９分にMFスベン・マイナンスが決めたゴールを守りきり１−０で勝利した。79分には右サイドバックの毎熊晟矢が交代出場し、アーセナルの育成出身である相手の左ウインガーのジョエル・イデホを無難に抑えた。膝の負傷で長期離脱していた毎熊にとって、待ちに待った今季初出場。およそ７か月ぶりのプレーに「少しの時間でも戻ってくることができて嬉しいです。点差