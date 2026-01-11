タレントの峯岸みなみ（33）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「年末、美容院納めで @yuu_hotta ちゃんにカメラで撮ってもらった写真」と書き出した峯岸。ヘアサロンでオフショットをアップした。また、昨年を振り返って「コンサートや紅白でもメンバーがカメラで撮ってくれた写真はどれも綺麗で感動…『私もカメラ欲しい』とぼそっと言ったら、にゃんさんには『もういらないんじゃない？』って正論