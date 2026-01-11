新年早々、株価が好調な滑り出しを見せた中、そこに冷や水を浴びせるかのように中国が新たな措置を打ち出してきました。【写真で見る】中国が日本に輸出規制 レアアース対象なら日本経済はどうなる？株価が最高値を更新する一方、日中関係は…1月5日に行われたマグロの初競り。5億1030万円と史上最高値がつきました。他にもウニの初競りや、さくらんぼの初競りでも最高値を更新。株価も新年早々に最高値を更新し、経済界からは強気