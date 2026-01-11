巨人OBの高橋由伸氏が11日、自身のインスタグラムを更新し、現役引退を表明した前ロッテ・澤村拓一氏について綴った。高橋氏は「監督時代の2018年、4月3日の中日戦。澤村が2番手、上原が3番手で登板し、それぞれ1イニングを無失点に抑えてチームも勝利しました。偶然にも、私も含めた3人が4月3日生まれ。もちろん試合中は意識せずの采配でしたが、思い出に残る1試合になりました。写真は宿舎に戻ってから撮影したものです」と