カブスがＦＡ市場の目玉となっていたアレックス・ブレグマン内野手（３１）を獲得することで合意に達したと、複数の米メディアが１０日（日本時間１１日）報じた。移籍市場に精通する「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者、「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者によると、５年総額１億７５００万ドル（約２７６億円）の大型契約を結んだ。オプトアウト（契約破棄）はなく、全球団に対するトレード拒否条項が盛り込まれ