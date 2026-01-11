【モデルプレス＝2026/01/11】女優の木村文乃が1月10日、自身のInstagramを更新。彩り豊かで栄養バランスの取れた手作り料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】1児の母・38歳女優「クオリティが高い」と話題の手作り定食◆木村文乃、こだわり満載の「ぶたねぎ蕎麦」定食を公開木村は、「ぶたねぎ蕎麦」「シンプルだし巻きたまご」「小松菜の海苔しらす和え」「蓮根と白滝のピリ辛きんぴら」「もずく酢」など、メインの蕎麦に加