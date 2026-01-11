◇大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）幕下で西９枚目・松井改め嵐富士（伊勢ケ浜）が白星発進した。東９枚目・竜翔（追手風）を下から突き起こし、左をたぐって送り出した。「まわしを取ったら力を出す相手。止まらないことを意識して、まわしを取られずに攻められたので良かった」とうなずいた。伊勢ケ浜部屋は場所前に所属力士９人が一斉に改名したことで話題となった。本名から改めた嵐富士は自身のしこ名の由