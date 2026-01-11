１月１１日の京都１Ｒで和田竜二騎手＝栗東・フリーが騎乗したメイショウソウテン（牡３歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が、１コーナーでロンバルドシチー（高杉吏麒騎手）が内側に斜行した影響で落馬した。和田竜騎手は、左腕と左足の負傷と診断されたため、１１日の京都３Ｒ以降を乗り替わっていたが、１２日も全７鞍で次の通り、乗り替わりが発表された。【１２日・京都】１Ｒ＜５＞グレイトソン