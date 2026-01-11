全国都道府県対抗女子駅伝が11日に京都で行われ、長野は過去最高の3位となり、この大会で初めてメダルを獲得しました。京都で行われた全国都道府県対抗女子駅伝。9区間・42.195キロを中学生から社会人までのランナーがたすきをつなぐ大会です。長野は1区で、長野東高校3年の田畑陽菜が後半スパートをかけてトップに躍り出て、区間賞の走りでたすきをつなぎます。続く2区では長野東の2年・川上南海が区間2位の力強い走