1位でゴールする大阪のアンカー逸見亜優。3大会ぶり5度目の優勝を果たした＝たけびしスタジアム京都第44回全国都道府県対抗女子駅伝は11日、京都市のたけびしスタジアム京都発着の9区間、42.195キロで争われ、大阪が2時間18分19秒（速報値）で3大会ぶり5度目の優勝を果たした。兵庫が2位、長野が3位。序盤に出遅れた大阪は徐々に盛り返し、7区の河村璃央（大阪薫英女学院高）が区間賞の走りでトップへ。8区で兵庫に先頭を譲っ