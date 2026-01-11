短髪でクールなスタイルを披露俳優の坂口健太郎がインスタグラムを更新。近影を披露しその変貌した姿が話題になっている。「夕日と一緒に、」とコメントを添え、これまでのふんわり前髪をバッサリカットした短髪にブラックのコートを羽織りクールな表情をみせている。夕日をバックに撮影されたカットは映画のワンシーンのような雰囲気も。雰囲気が一変した姿に「手と顔も美しいやらカッコイイやら感情が忙しい」「黒髪短髪似