取手競輪場のF1「サテライト水戸・スポニチ杯」は12日が初日。11日は前検が行われた。児玉碧衣（30＝福岡）はここが26年開幕戦になる。「グランプリ後は1週間休んだけど、いつも通り練習してきた。グランプリで導入した新車を乗りこなせていないので、しっかり慣れていきたい。今年の目標はハードルを下げて1日1日こなしていく感じでいきたいです」25年は引退も一時は頭をよぎったが、そこから練習メニューを見直し、心身