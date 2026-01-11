全国都道府県対抗女子駅伝が１１日、京都市のたけびしスタジアム京都発着（９区間＝４２・１９５キロ）で行われ、大阪が３年ぶり５度目の優勝を遂げた。大阪は１区で３１位と出遅れたが徐々に順位を上げ、７区でトップに。８区で兵庫にかわされたものの、アンカーの逸見亜優（豊田自動織機）がトップの座を奪い返した。２位の兵庫は２区の田中希実（ニューバランス）が順位を１４人抜きの好走。３位には長野が入った。群馬の