「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）大阪が２時間１８分１９秒で３年ぶり５度目の優勝を飾った。最後は兵庫との一騎打ちを制した。２位は兵庫、３位は長野、４位は京都、５位には岡山が入った。終盤は大阪、兵庫、長野の三つ巴の争いに。６区で兵庫の福井詩が大阪を逆転し、トップに。５秒差の２位で大阪、２０秒差の３位で長野がアンカーにタスキを繫いだ。２キロ手前で大阪の逸見