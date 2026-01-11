俳優の生田斗真（41歳）が、1月10日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。「たまごっち」の思い出を語った。生田は今回、連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」でダブル主演を務める上白石萌歌と共に、「シューイチ」に生出演。30周年の記念イヤーを迎えた「たまごっち」に関する特集の中で、思い出を聞かれる。これに生田は「初期型を。渋谷の東急ハンズで、キャイ〜ンの天野さんに買ってもらいました