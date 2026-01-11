昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、双子の成長を明かした。１１日にインスタグラムで「二人とも首が据わってくれて成長を感じます！うう、うれしい」と書き始め「だけどもお兄ちゃんが最近哺乳瓶嫌い！になりおっぱいしか飲まないモード夜中一時間おきにおっぱい！ひい！ミルクも飲まなきゃ足りないと思うから、ウトウトしたときに小さい哺乳瓶でサッと、しかもタイミングよかったら、みたいな