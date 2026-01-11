関東で山火事が相次いでいます。神奈川県と群馬県で11日午前、山火事が発生し、延焼が続いています。警察と消防によりますと、午前10時すぎ、神奈川県秦野市堀山下にある山小屋「堀山の家」で火事が発生したと登山者から通報がありました。山小屋は全焼し、さらに付近の山林に燃え移って延焼しているということです。いまのところ、ケガ人は確認されていません。現場は丹沢山系の塔ノ岳への登山ルートにあり、この火事で警察は、午