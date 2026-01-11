7人組グローバルグループ・ENHYPEN（JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI）が、16日リリースの7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』より、最終章となる「Knife」チャプターのスチール写真を公開した。【個別フォト】ENHYPEN、ダイナミックな表情で新たなヴァンパイア像を完成社会のタブー（禁忌）を破ったヴァンパイアの恋人による逃避行が、この「Knife」チャプターでついにクライマックスを迎える。ENHYPE