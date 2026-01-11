寝たきりの状態が続くと、これまでできていた歩行や立ち上がりなどの動作ができなくなることがあります。こうした変化は寝たきりの状態をもたらした病気によるものではなく、廃用症候群の可能性があります。 本記事では寝たきりの状態がどのくらい続くと廃用症候群がおこるのか、日常生活での変化と自宅でできる予防ケア、利用できる介護保険サービスを解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格