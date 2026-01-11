【その他の画像・動画等を元記事で観る】 T.M.Revolution／西川貴教が、1月10日、自身初となる両名義による対バンライブ『Exciting Match Takanori Nishikawa vs T.M.Revolution in Hong Kong』を香港で開催し、オフィシャルレポートが到着した。 ■「僕としても初めての試みでしたが、こんなに熱く盛り上がってくれて感謝しています」（西川） 香港でのワンマンライブは両名義とも初めて、さらにその対バンとあって、会