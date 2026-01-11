将棋の藤井聡太六冠が、11日から新年最初のタイトル戦に臨んでいます。11日から王将戦七番勝負が開幕し、第1局は静岡県の掛川城で行われています。王将の藤井聡太六冠は、永瀬拓矢九段を相手に5連覇を目指しています。新年最初のタイトル戦で、藤井六冠は対局を前に「お正月は自宅でのんびり過ごすことができた」「今年も実力を高めていければ」と話しています。対する永瀬九段は、藤井六冠について「番勝負でのスタートダッシュが