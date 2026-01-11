◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）昨年9月の世界選手権マラソンで7位入賞を果たした小林香菜（大塚製薬）が徳島のアンカーとして9区（10キロ）を力走。33位でたすきを受け、24位まで順位を上げた。32分37秒で区間3位。アンカーとしての役割を果たした。高校まで無名で、早大時代はサークル「ホノルルマラソン完走会」に所属。官僚志望から進路を大きく変え、