「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）兵庫が大阪とのデッドヒートの末に敗れ、惜しくも７大会ぶりの優勝を逃した。レース後、アンカーの永長里緒はミックスゾーンで号泣。田中希実らが囲んで慰めるシーンがあった。トップが兵庫、５秒差で２位・大阪が続く形で最終９区１０キロへ。すぐさま大阪の逸見が並びかけ、兵庫・永長との併走になった。互いに一歩も譲らず、中間点の５キロを通過して