神奈川県の丹沢山系の登山道にある山小屋が全焼する火事が発生し、火は付近の山林にも燃え移り、延焼している。11日午前10時すぎ、神奈川・秦野市堀山下で、「山小屋と山小屋付近から火が出ている」と目撃者から119番通報があった。この火事で、火元の山小屋「堀山の家」が全焼し、火は付近の山林にも燃え移り延焼しているということで、消防などが80人体制で消火活動にあたっている。堀山の家は、塔ノ岳（標高1491m）に向かう登山