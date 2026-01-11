Photo: 山科拓郎 この記事は2023年6月14日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。“長財布の最小”を目指して開発された「TIDY（タイディ）2.0」を、皆さんはご存知でしょうか？なかでも「TIDY SLIM」は高い収納力や使いやすさはそのままに、よりスリムに進化した最薄＆最軽量クラスの長財布。お札を折らずに収納できたり、