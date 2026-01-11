3-0で判定勝ちボクシングの元IBF世界バンタム級王者エマヌエル・ロドリゲス（プエルトリコ）が10日（日本時間11日）、ニューヨーク・ブルックリンでフェルナンド・ディアス（米国）と同級10回戦を行い、3-0で判定勝ち。1年8か月ぶりの復帰戦を飾った。2024年5月、西田凌佑（六島）に敗れて以来となる試合。白いパンツとグローブのロドリゲスが1ラウンドから攻め、強烈な左フックでダウンを奪う。場内は騒然となった。その後は